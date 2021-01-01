خسارة وزنك فى وقت قياسى ليس بحلم بعيد إذا كنت تملك إرادة قوية، فما عليك سوى وضع خطة جيدة تحدد خلالها قدر الكيلو جرامات التى ترغب فى خسارتها، مع وضع نظام غذائي صارم يقوم على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التى تساعدك فى رحلة الدايت، ومن بين الحميات الغذائية المتبعة مؤخرًا لدى الكثيرين لاستعادة رشاقتهم، ريجيم العشرة كيلو، وقد تنجح فى خسارة هذا الرقم فى أسبوعين بحد أقصى.
وطبقًا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فأن ريجيم العشرة كيلو يعتمد على بعض الخطوات التى لابد من الالتزام بها وهى الآتى:
1.الإكثار من تناول الماء بما يعادل 2 لتر يوميًا على الأقل.
2.تناول الكافيين مثل الشاى والقهوة بحذر بمايعادل كوبين فقط يوميًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ريجيم العشرة كيلو فى 10 خطوات.. هيخلصك من الدهون العنيدة خلال أسبوعين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق