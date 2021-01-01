كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إدعاء قائد سيارة قيام رجال المرور بأحد الشوارع بطنطا بتحرير مخالفة وطلب مبلغ مالي منه.
تحرير مخالفة المرورية
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على حساب بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن قيـام شخص بتصوير ضابط وفرد مرور أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وإتهامه لهما بتحرير مخالفة، مُدعيًا عليهما طلب مبلغ مالي منه وتوعدهما بالشكوى.
بالفحص تبين أنه أثناء تواجد (ضابط وبصحبته أمين شرطة من قوة إدارة مرور الغربية) والمعينان بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهما قدوم سيارة ملاكي قيادة (أحد الأشخاص) وقيام قائدها بالتحدث هاتفيًا أثناء القيادة، وحال توقفها بالإشارة، قام أمين الشرطة المذكور بتحرير مخالفة بذلك.
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التعليقات على حقيقة فيديو طلب ضابط وأمين شرطة رشوة بسبب مخالفة مرور بالغربية
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