حقيقة فيديو طلب ضابط وأمين شرطة رشوة بسبب مخالفة مرور بالغربية

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حقيقة فيديو طلب ضابط وأمين شرطة رشوة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إدعاء قائد سيارة قيام رجال المرور بأحد الشوارع بطنطا بتحرير مخالفة وطلب مبلغ مالي منه.

تحرير مخالفة المرورية
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على حساب بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن قيـام شخص بتصوير ضابط وفرد مرور أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وإتهامه لهما بتحرير مخالفة، مُدعيًا عليهما طلب مبلغ مالي منه وتوعدهما بالشكوى.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد (ضابط وبصحبته أمين شرطة من قوة إدارة مرور الغربية) والمعينان بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهما قدوم سيارة ملاكي قيادة (أحد الأشخاص) وقيام قائدها بالتحدث هاتفيًا أثناء القيادة، وحال توقفها بالإشارة، قام أمين الشرطة المذكور بتحرير مخالفة بذلك.

وحال مشاهدة قائد السيارة لأمين الشرطة يقوم بتحرير المخالفة قام بالنزول من السيارة والتحدث معهما بطريقة غير لائقة وتصوير الفيديو ونشره على النحو المشار إليه، مما ترتب على ذلك تداول الفيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته، وبمواجهته أقر أنه هو من قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته، وعقب ذلك تمت مشاركته من أحد الأشخاص على موقع "تيك توك" وبفحص الهاتف تبين تواجد مقطع الفيديو المٌشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة وصاحب الحساب المشار إليه بتهمة الإدعاء الكاذب وإثارة الرأي العام.

المصدر: vetogate

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