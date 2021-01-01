تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني شكري عضو المجلس السابق ومصطفي عبدالخالق باستشكال اليوم على قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وأكد أحمد حسن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم قبول الاستشكال وتحديد يوم ٣٠ نوفمبر المقبل للنظر فيه.
وكشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد إلغاء قرار تجميد مجلسه بحكم من مجلس الدولة.
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التعليقات على تحرك قضائي جديد يعطل عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
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