قوات تيجراي تأسر قائد فرقة مشاة جيش إثيوبيا وتغلق المطار



قوات تيجراي تأسر قائد فرقة مشاة قوات تيجراي تأسر قائد فرقة مشاة

أصدرت قوات تحرير تيجراي، بيانًا تحذيريًا لقوات الجيش الإثيوبي، بعد أن أعلنت قوات تيجراي إلقاء القبض على العقيد تاديسي قائد فرقة المشاة رقم 91 التابعة لقوات الدفاع الوطنية في الجيش الإثيوبي. منوهة على هزيمة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.



كما أعلنت قيادة قوات تحرير تيجراي فرض حظر على مطار كومبولتشا وانه سوف يتم تنفيذ هذا القرار بصرامة. كما دعت سكان كومبولتشا وديسي إلى البقاء في المنازل وحماية ممتلكاتهم. وطلبت من عناصر الجيش الاثيوبي الى تسليم أنفسهم لقوات تيجراي.



أسر قائد بجيش إثيوبيا

وجاء في بيان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك "أخبار النصر.. بدأ هجوم قوات تيجراي الشجاع بهجوم مضاد للهجوم الذي قامت به قوات الجيش الإثيوبي، وتم السيطرة على مدينة كوتابر وبرميدا وبيريتي ودوهوي، وفايما، وتيلاي وترين، وتدمير قوات الجيش الموجودة في مدينة ديسي وتحقق انتصارًا كبيرًا، وتم تنظيم جيش تيجراي وأدى ذلك لانتصار واضحًا"

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وأكدت قوات تحرير تيجراي في بيانها " تعلم القائد رقم 91 للقرن 91 للجيش الخامس الكولونيل إندال تاديسي المولود في أورومو. بالإضافة إلى أن مطار كومبلشا أصبح قريبًا من التسليح، لذلك تحذر قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجاي بشدة من هبوط الطائرات المدنية وتحركها.وقالت الجبهة "بالإضافة إلى ذلك، تحذر قوات تحرير تيجراي السكان الذين يعيشون في ديسي وكومبلشا، وتطالبهم بحماية ممتلكاتهم، لتؤكد الجبهة على قلقها علي سلامة الشعب."واختتمت القوات بيانها قائلة: "قوات تحرير تيجراي تطالب الجيش الإثيوبي، أن يمدوا أيديهم ويسلموا أنفسهم لقوات تحرير تيجراي، حتي ينقذوا حياتهم، لأن قوات تحرير تيجراي ستحقق النصر"كما أعلنت قوات تحرير تيجراي أن منظومة الدفاع الجوي لها اسقطت طائرة من طراز (أنتونوف أن) تابعة للسلاح الجوي الاثيوبي في مدينة كوتابر.قذف عاصمة تيجراييذكر أن قوات الجيش الإثيوبي، التابع لحكومة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قامت بقذف عاصمة تيجراي ميكيلي، ووجهت الجمعة الماضية، ضربة جوية جديدة على عاصمة ميكيلي تسببت في إصابة 11 من إقليم تيجراي، ما عطل رحلة دعم إنساني للأمم المتحدة، بحسب أطباء الإغاثية.وقررت الأمم المتحدة، عقب الضربات الجوية المتتالية التي وجهها الجيش الإثيوبي على ميكيلي، تعليق رحلتيها الأسبوعيتين إلى تيجراي لموظفيها في مجال الإغاثة الإنسانية، حسبما أعلن المتحدث باسم الإغاثة ستيفان دوجاريك.تصاعد القتالكما تصاعدت المعارك في إقليم أمهرة بين القوات الشعبية لتحرير تيجراي وقوات الجيش الإثيوبي، بعد مرور أربعة أيام من الضربات الجوية المتتالية على ميكيلي، "استهدفت الضربات الجوية التي وجهها الجيش الإثيوبي على ميكيلي، أمس الجمعة، مركز تدريب تستخدمه جبهة "تحرير شعب تيجراي" بحسب المتحدثة باسم حكومة إثيوبيا بيلين سيوم.وقامت قوات الجيش الإثيوبي بعمل مذابح في إقليم تيجراي، وصفت بالإبادة الجماعية لسكان الإقليم، وأدي ذلك لنزوح عددًا كبيرًا من سكان الإقليم للحدود السودانية، لكن الجبهة استعادت في يونيو جزءًا واسعًا من الإقليم يشمل عاصمته ميكيلي. وتراجع الجيش الفيدرالي على عدة جبهات.