السودان يشتعل.. انتشار عسكري واعتقال وزراء وقادة أحزاب وإغلاق جسور | فيديو وصور



السودان يشتعل السودان يشتعل

أفادت "سكاي نيوز عربية" بانتشار عسكري كثيف في العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصياتٍ سياسية وزعامات حزبية سودانية.



وأوضحت أن قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عددًا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.



وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

وأكد سكاي نيوز عربية أيضًا اعتقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري.وقالت وكالة أسوشييتد برس: إن الاعتقالات في السودان طالت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن.كما أفادت بورود أنباء عن انتشار عسكري في العاصمة السودانية الخرطوم وإغلاق طرق وجسور في المدينة، كما تم فصل المناطق الرئيسية في الخرطوم عن بعضها البعض.ومن جانبه دعا بيان للتجمع السودانيين للخروج للشارع لمقاومة ما اعتبره انقلابًا، بينما دعا الحزب الشيوعي السوداني لاحقًا إلى "إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني".وفي وقت لاحق، خرجت تظاهرات في بعض شوارع العاصمة السودانية، قام خلالها محتجون بإحراق إطارات، فيما قام شباب بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.وأفاد شاهد من رويترز بأن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانقطاع خدمات اثنتين من ثلاث شركات تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان.https://twitter.com/i/status/1452471306503565318



