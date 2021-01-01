تعرف على عقوبة تزوير تأشيرة السفر وفقا لقانون العقوبات



تزوير تأشيرة السفر تزوير تأشيرة السفر



شاب راودته أحلام وردية منذ أن وعده “متبرع”، ادعى حب الخير، بأن ينعم بالاستقرار في أوروبا ليعيش مع أخته الذي سبقه إلى هناك منذ سنوات.



وتبددت أحلام الشاب العشريني مهند عندما تبين أن “الفيزا”، التي أمنها له المحتالين الذي يحب الخير، مزورة وما هي إلا ورقة لازقة.. عناوين للعديد من الأخبار الأسبوعية أو اليومية، التي تملأ الصحف والمواقع الإخبارية، عن وقائع نصب وتزويد في تأشيرات السفر.



قانون العقوبات

وحدد قانون العقوبات المصرية، عقوبات جرائم التزوير في تذكرة سفر أو تذكرة مرور، ونصت المادة 216 من القانون على أن: ”كل منتسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي".

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الحبسويعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.السفر للخارجووفقا للمادة 218 “كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد علىمائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي”.ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له،وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلًا عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.