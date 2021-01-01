

مؤشرات انسداد الردياتير وكيفية تنظيفه بنفسك مؤشرات انسداد الردياتير وكيفية تنظيفه بنفسك

المربع نت – يعتبر الردياتير أحد أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنه الجزء الرئيسي الذي يحافظ على سلامة وكفاءة عمل المحرك، وذلك بفضل دوره الهام في الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود المسموح بها.



لكن مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام يتعرض الردياتير إلى بعض المشاكل والأعطال نتيجة تعرضه للانسداد، وتحدث تلك المشكلة بسبب تراكم الشوائب والصدأ داخله، مما يسبب العديد من المشاكل للمحرك.



ونظراً لخطورة تعرض الردياتير للانسداد على المحرك، نستعرض لكم اليوم أبرز المؤشرات على انسداد الردياتير وكيفية تنظيفه.

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مؤشرات انسداد الردياتير:– ظهور علامة ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الحد المسموح به في لوحة العدادات السيارة.– زيادة استهلاك الوقود.– صدور دخان من المحرك بمجرد فتحك لغطاء المحرك.– يلاحظ ضعف عزم السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.ولتنظيف ردياتير السيارة قم باتباع الخطوات التالية:– أغلق تشغيل محرك السيارة، وأنتظر إلى أن تبرد السيارة تماماً قبل البدء في عملية التنظيف.– يجب ارتداء قفازات مطاطية ونظارات واقية مراعاة لأمور السلامة العامة.– قم بفك الصمام الخاص بتصريف السائل في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.– ثم أعد تركيب صمام تصريف الردياتير، وقم بوضع منظف الردياتير وينصح باستعمال كل المحتوى الموجود في العبوة الخاصة بسائل التنظيف.– قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلاً إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.– قم بنزع غطاء الردياتير لكن انتبة لارتفاع درجة حرارة السائل داخل الردياتير، ثم فك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.– ثم ضع خرطوم أو أنبوب في الردياتير يحتوي مياه جارية لمدة خمس دقائق على الأقل حتى يتم تصريف الأوساخ والشوائب المتراكمة به.– ثم قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في السيارة، ثم ضع الماء المقطر في الردياتير، بعد ذلك يتم إضافة سائل التبريد في الردياتير.– بعد الانتهاء من إضافة سائل التبريد، تأكد من غلقه بإحكام وعدم وجود تسرب السوائل منه، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى.