6 آلاف جنيه زيادة على أسعار اكسنت آر بي

رفعت مجموعة أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، أسعار هيونداي اكسنت أر بي 6 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.
وأعلن الوكيل عن أسعار الفئة الأولى 230 ألف جنيه بدلاً من 224 ألفاً، صعدت الفئة الثانية إلى 240 ألفا بدلاً من 234 ألفاً وسجلت الفئة الثالثة 246 ألفا بدلاً من 240 ألفاً وارتفعت الفئة الرابعة 256 ألفاً بدلاً من 250 ألفاً
أما الفئة الخامسة جاءت بسعر 266 ألفاً بدلًا من 260 ألف.
وتتوفر السيارة الكورية، «هيونداي اكسنت أر بي»، بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بعزم قوة 140 حصان، بعزم دوران 168 نيوتن / متر، ناقل الحركة 4 سرعات، جر أمامى، مدة تسارع السيارة من 0 الى 100 كم خلال 11.3 ثانية، استهلاك الوقود السيارة، كلمن 100 كم تحتاج السيارة 6.6 لتر .
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