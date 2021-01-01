

6 آلاف جنيه زيادة على أسعار هيونداي النترا HD 6 آلاف جنيه زيادة على أسعار هيونداي النترا HD

رفع الوكيل الحصري جى بى غبور لعلامة هيونداي في مصر، أسعار هيونداي النترا HD بواقع 6 آلاف جنيه على جميع الفئات الموجودة فى السوق المصرية .



أسعار هيونداي النترا HD موديل 2022

سعر هيونداي ألنترا الفئة الأولى 255 ألف جنيه بدلا من 249 ألفاً



سعر هيونداي ألنترا الفئة الثانية 262 ألفاً بدلا من 256 ألفاً

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سعر هيونداي ألنترا الفئة الثالثة 275 ألفاً بدلا من 269 ألفاًسعر هيونداي ألنترا الفئة الرابعة 279 ألفاً بدلا من 273 ألفاًمواصفات هيونداي ألنترا HD موديل 2022تعتمد هيونداي إلنترا HD على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.وتمتلك السيارة عدد من مواصفات الأمان موزعة على الفئات الخمس تتمثل في، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD.وتقف السيارة على عجلات معدنية تقليدية و رياضية قياس 15 بوصة ويتوفر بالفئات الثلاث الأولى و 16 بوصة للفئات الأعلى، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) إلى 402 لترًا.وتوفر الشركة المصنعة للسيارة بالفئات الأعلى من السيارة فتحة سقف كهربائية ومرايا ضم بتحكم كهربائي وفوانيس ضباب أمامية وسبويلر خلفي.