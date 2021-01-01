تويتر تتيح البث الصوتي عبر المساحات لجميع المستخدمين

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تويتر تتيح البث الصوتي عبر المساحات لجميع المستخدمين

أعلنت تويتر رسميًا عن إتاحة خاصية مساحات تويتر، لجميع المستخدمين على المنصة عبر نظام أندرويد و iOS، بعد أكثر من نصف عام على إتاحتها لأول مرة لبعض المستخدمين.

سيتمكن أي مستخدم على نظامي التشغيل من استضافة بثه الخاص بدءًا من اليوم مهما بلغ عدد متابعيه أو تفاعله على المنصة في الفترة السابقة.

يأتي ذلك بعد أن كانت تسمح تويتر للمستخدمين الذين يمتلكون أكثر من 600 متابع فقط من استضافة جلستهم الخاصة عبر المساحات، ليكون الجميع الآن قادرين على الاستمتاع بالخاصية التي حظيت بقبول كبير بين المستخدمين على المنصة.

يُشار أن جميع المستخدمين كانوا قادرين على الاستماع والمشاركة في المساحات، لكنهم لم يكن مسموحًا لهم استضافة بثهم الخاص إلا ضمن شروط معينة.

المصدر: عالم التقنيه

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