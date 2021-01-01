

فيس بوك تقاضي أوكراني بسبب سرقة بيانات 178 مليون مستخدم فيس بوك تقاضي أوكراني بسبب سرقة بيانات 178 مليون مستخدم

بدأت شركة فيس بوك باتخاذ إجراءات قضائية ضد شخص أوكراني يُدعى ألكسندر سولنشينكو بسبب سرقة بيانات نحو 178 مليون مستخدم لتطبيق ماسنجر.



واستطاع سولنشينكو برمجة أداة تحاكي أجهزة أندرويد وتعمل بطريقة ذاتية، قام من خلالها بمعرفة أرقام هواتف المستخدمين، حيث كان يقوم بتجربة ملايين أرقام الهواتف عبر أداته التي تبدو كهاتف أندرويد ومن ثم يستطيع معرفة أي رقم منها مرتبط بكل حساب على المنصة ومعلومات أخرى متعلقة بالحساب، ومن ثم تخزين المعلومات.



وتشير المصادر إلى أن هذا الشخص بدأ حملته بين يناير 2018 وسبتمبر 2019 قبل أن تكتشف الأداة وتوقفها، ومن ثم بدأ بيع البيانات التي يمتلكها في السوق السوداء منذ ديسمبر 2020.

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واستطاعت فيس بوك الإمساك بسولنشينكو ومعرفة هويته بعد استخدامه لبيانات الاتصال الخاصة به لتعبئة طلب وظيفي، وقالت المصادر إنه سولنشينكو سبق له استهداف عدة جهات أخرى بنفس الطريقة بينها بنك أوكراني معروف.وطالب الشركة في قضيتها المرفوعة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذه المشكلة، وطالبت بمنعه من التسجيل بأي طريقة من الوصول لمنصتها أو بيع البيانات التي يمتلكها لمستخدميها.يُشار أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فيس بوك لتسريب بيانات بهذه الطريقة، حيث سبق وكُشف عن تسريب بيانات 533 مليون مستخدم على المنصة في شهر أبريل الماضي. وهو ما يعني عمل الشركة على سد الثغرات الكثيرة التي تتسبب بهذه الاختراقات، لكن السؤال المهم يبقى متى ستنتهي منها؟