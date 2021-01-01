بدأت شركة فيس بوك باتخاذ إجراءات قضائية ضد شخص أوكراني يُدعى ألكسندر سولنشينكو بسبب سرقة بيانات نحو 178 مليون مستخدم لتطبيق ماسنجر.
واستطاع سولنشينكو برمجة أداة تحاكي أجهزة أندرويد وتعمل بطريقة ذاتية، قام من خلالها بمعرفة أرقام هواتف المستخدمين، حيث كان يقوم بتجربة ملايين أرقام الهواتف عبر أداته التي تبدو كهاتف أندرويد ومن ثم يستطيع معرفة أي رقم منها مرتبط بكل حساب على المنصة ومعلومات أخرى متعلقة بالحساب، ومن ثم تخزين المعلومات.
وتشير المصادر إلى أن هذا الشخص بدأ حملته بين يناير 2018 وسبتمبر 2019 قبل أن تكتشف الأداة وتوقفها، ومن ثم بدأ بيع البيانات التي يمتلكها في السوق السوداء منذ ديسمبر 2020.
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التعليقات على فيس بوك تقاضي أوكراني بسبب سرقة بيانات 178 مليون مستخدم
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