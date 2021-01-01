

سعر ومواصفات الهاتف Realme GT Neo2T سعر ومواصفات الهاتف Realme GT Neo2T

خلال حدث الإعلان عن الهاتف Realme Q3s، قامت شركة ريلمي أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Realme GT Neo2T مع مواصفات أفضل من الموجودة في هاتف GT Neo2 الذي وصل في شهر سبتمبر الماضي حيث يضم معالجا أفضل وكاميرات خلفية أفضل وشحنا سريعا أقوى بالإضافة إلى مواصفات أخرى رائعة سأعرضها عليكم في هذا المقال الجديد.



مواصفات هاتف GT Neo2T

هاتف ريلمي الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 1200 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G77 MC9 بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 (سيكون مؤهلا للحصول على تحديث Realme UI 3.0 عند إطلاقه).



يحتوي الهاتف Realme GT Neo2T على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الهاتف يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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وبالنسبة لبطارية Realme GT Neo2T فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط مع دعم الشحن العكسي بقوة 2.5 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت أسفل الشاشة ودعم مكبرات صوت ستريو stereo ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Realme GT Neo2Tيبدأ سعر الهاتف Realme GT Neo2T من 327 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 405 دولارات للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، مع العلم بأن هذا الهاتف سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين يوم 1 نوفمبر المقبل.