استكمالا لسلسلة Y‑Series الرائعة، كشفت الآن شركة فيفو عن الهاتف Vivo Y71t مع مواصفات رائعة للغاية من الفئة المتوسطة تتمثل في معالج Dimensity 810 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس وشاشة أموليد عالية الجودة بالإضافة إلى ذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت وبطارية جيدة نوعا ما تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على السعر والمواصفات الرسمية للهاتف Vivo Y71t.
مواصفات الهاتف Y71t
هذا الهاتف الجديد يصل مع شاشة AMOLED حجمها 6.44 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، بالإضافة إلى أن Vivo Y71t يصل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويصل كذلك مع كاميراتين في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، كما أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرات الخلفية والأمامية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.
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التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y71t
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