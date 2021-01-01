

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y71t مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y71t

استكمالا لسلسلة Y‑Series الرائعة، كشفت الآن شركة فيفو عن الهاتف Vivo Y71t مع مواصفات رائعة للغاية من الفئة المتوسطة تتمثل في معالج Dimensity 810 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس وشاشة أموليد عالية الجودة بالإضافة إلى ذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت وبطارية جيدة نوعا ما تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على السعر والمواصفات الرسمية للهاتف Vivo Y71t.



مواصفات الهاتف Y71t



هذا الهاتف الجديد يصل مع شاشة AMOLED حجمها 6.44 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، بالإضافة إلى أن Vivo Y71t يصل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويصل كذلك مع كاميراتين في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، كما أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرات الخلفية والأمامية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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يتم تشغيل الهاتف Vivo Y71t بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، أما الإصدار الثاني فيضم 256 جيجا بايت و8 جيجا رام.بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4000 ملي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0 في وقت قصير جدا لا يتخطى 45 دقيقة وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 44 واط، وعلاوة على ذلك فإن هاتف فيفو الجديد يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت كما أنه يدعم Wi-Fi 802.11 مع دعم Bluetooth 5.1.سعر الهاتف Vivo Y71tالهاتف Vivo Y71t سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 1 نوفمبر المقبل بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 310 دولارات أمريكية للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.