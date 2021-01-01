

اختراق جديد يواجه فيسبوك.. تسريب بيانات 178 مليون مستخدم اختراق جديد يواجه فيسبوك.. تسريب بيانات 178 مليون مستخدم

اخترق مبرمج أوكراني يدعى، ألكسندر سولونشينكو، شبكة فيسبوك العالمية للتواصل الاجتماعي لعملية اختراق جديدة واسعة النطاق لبيانات مستخدميها.



و توصل سولونشينكو إلى بيانات أكثر من 178 مليون مستخدم للفيسبوك، بعدما استغل ميزة استيراد جهات الاتصال الخاصة بتطبيق «فيسبوك ماسنجر»، مستخدما أداة آلية تحاكي هواتف «أندرويد»، بحسب ما ذكره موقع «ذا ريكورد».



وأضاف التقرير أن سولونشينكو أجرى حملة الاختراق في الفترة من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019، وبدأ في بيع بيانات ملايين المستخدمين في السوق السوداء في شهر ديسمبر2020.

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وتمكن «فيسبوك» من تعقب ألكسندر سولونشينكو بعدما استخدم اسم مستخدم المنتدى الخاص به وتفاصيل الاتصال بالبريد الإلكتروني.وأشار «فيسبوك» بحسب تقرير «ذا ريكود» أن «الهاكر» الأوكراني قام أيضا باختراق بيانات من أهداف أخرى، بما في ذلك بنك أوكراني كبير.وفي يوم الخميس الماضي، أقامت شركة «فيسيوك» دعوى قضائية ضد ألكسندر سولونشينكو بتهمة اختراق البيانات، وبيع معلومات متاحة للجمهور من ملايين مستخدميها، بحسب ما ذكرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.كما طالبت «فيسبوك» في دعواها بالحصول على تعويضات غير محددة، بالإضافة إلى حظر يمنع سولونشينكو من الوصول إلى موقعها الإلكتروني أو بيع بياناتها المسروقة.وبحسب الدعوى القضائية، فإن غالبية المعلومات المسروقة تتعلق بمستخدمين مقيمين في