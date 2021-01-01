

20 عاما على إنتاجه.. جهاز آيبود من آبل غير تاريخ أجهزة تشغيل الموسيقى 20 عاما على إنتاجه.. جهاز آيبود من آبل غير تاريخ أجهزة تشغيل الموسيقى

غيرت شركة آبل Apple، بشكل جذري شكل منتجات أجهزة تشغيل الموسيقى من خلال جهاز آيبود iPod، والذي يمتلك تاريخا طويلا منذ إنتاجه لأول مرة منذ عشرين عاما.



واحتل آيبود قائمة أفضل أجهزة الوسائط المتعددة، بدءا من كيفية ظهوره في 23 أكتوبر من عام 2001، وحتى العدد الهائل من الطرز التي عملت الشركة عليها لمدة عقدين.



وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، كان جهاز آيبود iPod الأصلي هو أول جهاز إلكتروني استهلاكي محمول باليد أنتجته شركة آبل بعد عودة ستيف جوبز إلى الشركة وأطلق ثورة في كل صناعة رئيسية تقريبًا حول العالم.

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من دار البلدية إلى المسرح العالميوفي 23 أكتوبر 2001، خرج رئيس شركة آبل حينها "ستيف جوبز" إلى مسرح مجلس المدينة في 4 Infinite Loop في كوبرتينو وقدم أول جهاز iPod في العالم، وكان تغييرا كبيرا على الشركة التي اشتهرت بصنع أجهزة الكمبيوتر الكبيرة والملونة.وفي ذلك الوقت قدم هذا الجهاز تجربة استخدام ممتازة لتشغيل الموسيقى والاستماع إليها، كما لعب آيبود دورا كبيرا في الربط بين التقنية، وبين الموسيقى التي قضت على الأدوات القديمة في مجال الموسيقى آنذاك.وكانت السنوات القليلة الأولى من من طرح آيبود iPod بطيئة إلى حد ما، حيث كان الجهاز يأتي بتكلفة باهظة الثمن مقابل سعر 399 دولارا، وكان يستخدم لتشغيل الموسيقى فقط، ولاقي الجهاز انتشارا واسعا بمجرد أن أصبح متوافقًا مع نظام ويندوز Windows.وقد أضافت آبل القدرة على مزامنة آيبود، مع جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows من خلال طراز الجيل الثاني من آيبود، وبعد عام قدموا iTunes لـ Windows لتبسيط التجربة، في غمضة عين ، أصبح iPod بمثابة بوابة لمستخدمي Windows للتعلق بمنتجات الشركة الأمريكية.وفيما بعد قامت الشركة بشحن عدة طرازات مختلفة من iPod على مدار عشرون عاما، أولها كان الجهاز آيبود الأبيض الأصلي، والذي أعيد تسميته لاحقا إلى iPod Classic 7 بأجيال مختلفة.وبعد إطلاق الجيل الرابع من آيبود، أنشأت الشركة خط إنتاج جديد انتهى به الأمر لفترة قصيرة: iPod Photo، وهو يعد أول جهاز آيبود ينطلق بشاشة ملونة، إلى جانب iPod Photo، قدمت آبل أيضًا أول جهاز U2 iPod الذي تم تحسينه على مر السنين مع تطور iPod.وفي نفس العام 2004، كشفت الشركة النقاب عن أول جهاز iPod ملون ويسمي iPod mini، وكان iPod mini هو أول جهاز iPod يتميّز بطبقة نهائية من الألومنيوم المؤكسد من شركة آبل، وكان أيضا أول منتج يأتي بالذهب.وخلال عام 2005، صنعت الشركة منتجات أخرى باستخدام iPod shuffle، حيث قامت آبل بإضفاء الطابع الديمقراطي على خط الإنتاج وجعلته في متناول الجميع، مقابل 100 دولار فقط ، ويمكن لأي شخص الحصول على جهاز iPod يعمل مع iTunes.وكان iPod shuffle أيضًا أول جهاز يمكن ارتداؤه من الشركة، كان يحتوي على الكثير من الملحقات مثل الأربطة، والحقائب الرياضية، وحتى أنواع خاصة من سماعات الرأس، وفي عام 2005، حل جهاز iPod nano الأيقوني محل جهاز iPod mini.وكان الجيل الخامس من iPod nano يحتوي على كاميرا فيديو ولمسة نهائية مصقولة فريدة من نوعها، وكان الجيل السادس من iPod nano بالفعل سابقًا لـ Apple Watch وتميز بتصميم مربع صغير مع شاشة تعمل باللمس، وعندما بدأت آبل العمل على ساعة Apple Watch، قاموا بإعادة iPod nano إلى التصميم الطويل والنحيف وإضافة زر الصفحة الرئيسية، وقد تم إيقاف تشغيل كل من iPod shuffle و iPod nano في عام 2017، واختفت أجهزة آيبود بشكل كبير في السنوات الأخيرة حتى أوقفت الشركة إنتاجها.