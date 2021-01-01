تراجعت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن قرار إزالة ميزة رئيسية من إصدارNET 6 المتعلق بتقديم تحسينات للتطبيقات السحابية وتطبيقات سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر، وذلك بعد اعتراض عدد كبير من شركات التكنولوجيا ومطورى البرامج مفتوحة المصدر.
وبحسب موقع The Verge فإن الميزة التى كانت شركة مايكروسوفت تنوى حجبها عن المطورين، تعتبر ميزة ضرورية لمطورى البرامج مفتوحة المصدر حيث تعمل على إتاحة الفرصة للمطورين بتعديل التعليمات البرمجية أثناء تشغيل التطبيق والاطلاع على النتائج فورا .
وقال سكوت هانتر مدير إدارة البرامج في NET " "لقد ارتكبنا خطأ في تنفيذ قرارنا واستغرقنا وقتًا أطول من المتوقع للرد على مطورى البرامج مفتوحة المصدر، والآن وافقت مايكروسوفت على طلبهم لإعادة تمكين هذه الميزة حيث أنها ستتوفر في الإصدار الأخير من NET 6 SDK.
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التعليقات على مايكروسوفت تتراجع عن قرار أثار غضبا واسعا بين مطورى البرامج مفتوحة المصدر
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