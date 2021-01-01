

مايكروسوفت تتراجع عن قرار أثار غضبا واسعا بين مطورى البرامج مفتوحة المصدر مايكروسوفت تتراجع عن قرار أثار غضبا واسعا بين مطورى البرامج مفتوحة المصدر

تراجعت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن قرار إزالة ميزة رئيسية من إصدارNET 6 المتعلق بتقديم تحسينات للتطبيقات السحابية وتطبيقات سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر، وذلك بعد اعتراض عدد كبير من شركات التكنولوجيا ومطورى البرامج مفتوحة المصدر.



وبحسب موقع The Verge فإن الميزة التى كانت شركة مايكروسوفت تنوى حجبها عن المطورين، تعتبر ميزة ضرورية لمطورى البرامج مفتوحة المصدر حيث تعمل على إتاحة الفرصة للمطورين بتعديل التعليمات البرمجية أثناء تشغيل التطبيق والاطلاع على النتائج فورا .



وقال سكوت هانتر مدير إدارة البرامج في NET " "لقد ارتكبنا خطأ في تنفيذ قرارنا واستغرقنا وقتًا أطول من المتوقع للرد على مطورى البرامج مفتوحة المصدر، والآن وافقت مايكروسوفت على طلبهم لإعادة تمكين هذه الميزة حيث أنها ستتوفر في الإصدار الأخير من NET 6 SDK.

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واتخذت مايكروسوفت قرارا مثيرا حيث قررت احتكار الميزة في نظام ويندوز الخاص بها فقط، وعدم إتاحته للأنظمة الأخرى للتعديل عليه، مما أثار رد فعل عنيف للغاية من قبل المطورين، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفى الشركة.وأضاف هانتر: "كما هو الحال مع العديد من الشركات ، نحن نتعلم الموازنة بين احتياجات مجتمع OSS وكوننا شركة راعية لـ .NET ، وفي بعض الأحيان لا نفهمها بالشكل الصحيح ، وإن أفضل ما يمكننا فعله هو التعلم من أخطائنا وأن نتقدم بشكل أفضل ".