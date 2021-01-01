كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف Realme 9 Pro Plus القادم من شركة ريلمى الصينية، والتي تعتزم الشركة إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيحمل الهاتف الكثير من المفاجآت .
وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة ريلمى أعلنت عن نيتها في إطلاق هاتف Realme 9 Pro Plus في مؤتمر إطلاق هواتفها Realme 8s and 8i ، كما قد حصل الهاتف على شهادات اعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية.
وسيأتى هاتف Realme 9 Pro Plus بشاشة قياس 6.59 بوصة من نوع AMOLED ، كما توفر دقة Full HD+ تبلغ 2412 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro Plus
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