تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro Plus تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro Plus

كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف Realme 9 Pro Plus القادم من شركة ريلمى الصينية، والتي تعتزم الشركة إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيحمل الهاتف الكثير من المفاجآت .



وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة ريلمى أعلنت عن نيتها في إطلاق هاتف Realme 9 Pro Plus في مؤتمر إطلاق هواتفها Realme 8s and 8i ، كما قد حصل الهاتف على شهادات اعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية.



وسيأتى هاتف Realme 9 Pro Plus بشاشة قياس 6.59 بوصة من نوع AMOLED ، كما توفر دقة Full HD+ تبلغ 2412 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

قد يعجبك أيضا...

وسيقدم هاتف ريلمى القادم Realme 9 Pro Plu كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.وسيعمل هاتف Realme 9 Pro Plus بمعالج من نوع Mediatek Helio G90 من شركة ميديا تيك، تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.