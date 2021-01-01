

تسريبات تكشف قدرات خارقة لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra تسريبات تكشف قدرات خارقة لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستفاجئ مستخدميها بقدرات بطارية هاتفها الرائد Galaxy S22 Ultra ، الذي تصدره الشركة في بداية العام المقبل 2022 ، مع عدد من الإمكانات المتميزة في الكاميرا والأداء وغيرها.



وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيحتوى على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بترقية كبيرة للغاية عن سابقه الذي جاء بقوة 25 واط فقط للشحن السريع.



وتقدم تقنية الشحن السريع في هاتف Galaxy S22 Ultra بقوة 45 واط شحن البطارية بنسبة 70 % في 35 دقيقة فقط، وهو الأمر الذى سيشكل فارقا كبيرا لمستخدمى الهواتف.



ومن الميزات الأخرى التى سيحصل عليها هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra الكاميرا الرئيسية التى ستكون بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر آخر بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرتان تليفوتوجرافيتان بدقة 12 ميجابكسل ، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، وفلاش LED.

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وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 898 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى من المحتمل أن تكشف الشركة عنه قريبا.