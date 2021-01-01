يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستفاجئ مستخدميها بقدرات بطارية هاتفها الرائد Galaxy S22 Ultra ، الذي تصدره الشركة في بداية العام المقبل 2022 ، مع عدد من الإمكانات المتميزة في الكاميرا والأداء وغيرها.
وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيحتوى على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بترقية كبيرة للغاية عن سابقه الذي جاء بقوة 25 واط فقط للشحن السريع.
وتقدم تقنية الشحن السريع في هاتف Galaxy S22 Ultra بقوة 45 واط شحن البطارية بنسبة 70 % في 35 دقيقة فقط، وهو الأمر الذى سيشكل فارقا كبيرا لمستخدمى الهواتف.
ومن الميزات الأخرى التى سيحصل عليها هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra الكاميرا الرئيسية التى ستكون بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر آخر بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرتان تليفوتوجرافيتان بدقة 12 ميجابكسل ، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، وفلاش LED.
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التعليقات على تسريبات تكشف قدرات خارقة لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra
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