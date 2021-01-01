كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستتعاون مع شركة LG الكورية الجنوبية لتقديم أكبر تغيير من نوعه على شاشات آيفون iPhone 14 Pro القادمة، حيث تنوى آبل التخلص من "النوتش" المعتاد في هواتفها.
وبحسب موقع BGR التقني فإن شركة LG ستعمل على تقديم شاشات مميزة لهواتف آيفون iPhone 14 مع ثقب صغير للغاية في أعلى شاشة الهواتف، يختلف تماما عن النوتش الموجود حاليا في هواتف iPhone 13 التي تم إطلاقها الشهر الماضي.
وتشير التقارير إلى أن شركة LG تعمل مع آبل ليس فقط على تغيير النوتش الموجود في هواتف آيفون القادمة بل تعمل أيضضا على تحسين جودة الشاشة وتقديم نفاذية ضوء للشاشات بنسبة أكبر حوالي 20٪ بحلول عام 2023 و 40٪ بعد عام 2024 لتحسين جودة الصورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقارير: تعاون بين آبل و LG للتخلى عن "النوتش" تماما في هواتف iPhone 14
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق