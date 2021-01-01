

نظرة شاملة عن بيجو 208 موديل 2021 في السعودية.. صور نظرة شاملة عن بيجو 208 موديل 2021 في السعودية.. صور

تحظى إصدارات الأسد الفرنسي، بيجو، على شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق في مجال تصنيع السيارات، وذلك من خلال طرازاتها المتنوعة، ومنها النسخة بيجو 208 موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.



الأداء الفني للسيارة بيجو 208 موديل 2021



دعمت السيارة بيجو 208 موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سليندر، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مقترنا بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تنقنية الدفع الامامي للعجلات.

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وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 208 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة بيجو 208 موديل 2021 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تنطلق إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية.قياسات وابعاد السيارة بيجو 208 موديل 2021ترتكز السيارة بيجو 208 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.540 متر، وبنسبة طول بلغت 4.055 متر، وبعرض يبلغ 1.745 متر،مع ارتفاع يقدر بـ 1.430 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 285 لتر، مع سعة خزان وقود تبلغ 44 لتر، بالاضافة إلى مصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED، وانابيب عادم من الكروم، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وتصميم رباعي الابواب، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.وسائل الحماية والامان داخل السيارة بيجو 208 موديل 2021حصلت السيارة بيجو 208 موديل 2021 على حزمة من مواصفات الأمان ومنها، خاصية دعم الفرامل BA، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وانذار مانع للسرقة، ومانع للحركة، بالإضافة إلى مستشعرات أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا لدعم قائد المركبة لرؤية مثالية، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية كاشف التصادم وكشف الحركة.أسعار السيارة بيجو 208 موديل 2021 داخل السوق السعوديتقدم السيارة بيجو 208 موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 75 ألف ريال.