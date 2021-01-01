

سعر ومواصفات بي إم دابليو X7 موديل 2021 في الكويت.. صور سعر ومواصفات بي إم دابليو X7 موديل 2021 في الكويت.. صور

تنتمي السيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV الفاخرة، والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر فئتين من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل فئة.



الأداء الفني للسيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021





زودت السيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 245 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، ومن خلال الامكانيات الفنية الخاصة بهذه النسخة تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم ساعة في غضون 6.1 ثانية.

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وتتمتع ايضا السيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021 بقدرات اعلى تجهيز حيث تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4400 سي سي، ينتج قوة قدرها 462 حصانا، وعزم اقصى للدوران 650 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 245 كيلومتر في الساعة.ترتكز السيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.105 متر، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 5.151 متر للطول، وبعرض يبلغ 2.000 متر، و 1.805 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 326 لتر، مع مصابيح تعمل بتقنية LED، وشبكات امامية متعددة المقاطع، مع امكانيات داخلية مثل مكيف هواء أوتوماتيكي، و مفود حركة مالتي فانكشن، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط.أسعار السيارة بي إم دابليو X7 موديل 2021 داخل السوق الكويتيالفئة الأولى بي إم دبليو X7 2021 XDrive40i بسعر 38.500 دينار.الفئة الثانية بي إم دبليو X7 2021 XDrive50i بسعر 43.500 دينار.