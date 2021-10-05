سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 25-10-2021

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 25-10-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاثنين 25- 10-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم و أسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.35 جنيه للبيع و18.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.68 جنيه للبيع و21.54 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.33 جنيه للبيع 51.87 جنيه للشراء.

وفى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.



المصدر: صدى البلد

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