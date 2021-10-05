

أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات للجرام خلال أسبوع بسوق الصاغة أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات للجرام خلال أسبوع بسوق الصاغة

ارتفع سعر الذهب في السوق المصري 9 جنيهات خلال تداولات هذا الأسبوع، والذى يبدأ مع فتح التداول في البورصات العالمية، وسجل السعر زيادة من 773 إلى 782 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم الاثنين:



عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.

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سعر الذهب المنشور في سياق هذه السطور غير مضاف عليه المصنعية والتي تختلف من شركة إلى أخري ومن تاجر إلى آخر وبحسب نوع الشغل في كل قطعة ذهبية، وكذلك غير مضاف عليه الضريبة والدمغة.ويحصل الذهب الآن على دعم من تراجع الدولار أمام العملات المنافسة وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأميركي والدين الحكومي.شهدت أسعار الذهب اضطرابات واضحة خلال الأسبوع الماضي، وتحرك الذهب في نطاق محدود لكنه لم يستقر عند نقطة معينة نتيجة المضاربة على المعدن النفيس، ونحاول في سياق هذه السطور قراءة مشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتقديم أحدث المعلومات عن سوق الذهب وإمكانية الصعود أو الهبوط في سعر المعدن النفيس.أسعار الذهب اليومعلى المستوى القريب، فإن السوق العالمي لتداول الذهب يترقب إعلان القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي البريطاني وفي منطقة اليورو، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان مبيعات التجزئة الكندية وتقرير العملات الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية، وهي الأحداث التي ترسم حركة الذهب خلال الوقت القريب ويمكن أن تحرك السعر في حدود 10 دولارات عالميًا ونحن نسجل حاليًا سعر 1790 دولار وقد تصل الأسعار إلى مستويات 1800 دولار في البورصات العالمية في حالة الصعود، وفي حالة التراجع إذا كانت البيانات سلبية فإن السعر لن يتحرك كثيرا دون 1770 دولار.على المستوى البعيد، سعر الذهب يترقب حدثا كبيرا خلال نوفمبر 2021، بعد أن ألمح البنك الفيدرالي إلى تقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر، كما نوه إلى إمكانية رفع الفائدة في 2022، وهذه التطورات من شأنها التأثير بقوة على أسعار الذهب، حيث ستتجه الأموال إلى تجارة الفائدة والابتعاد عن الذهب الذي لا يدر عائدا.