

تعرف على تفاصيل «المتسوق السري».. العين الخفية للحكومة على أداء الموظف تعرف على تفاصيل «المتسوق السري».. العين الخفية للحكومة على أداء الموظف



قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المتسوق السري، عبارة عن مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي، وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.



المتسوق كيان مستقل لديه متخصصون ومدربون

وأضاف «مصطفى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم، أن المتسوق أيضا عبارة عن كيان مستقل، لديه متخصصين في تقييم خدمات معينة، ومدربين على تقييم نقاط معينة، بداية من الوصول لمنفذ مقدم الخدمة.



وأشار إلى أن فكرة المتسوق السري ضمن معايير جائزة التميز الحكومي، لها علاقة بأحد أهم مفاهيم التميز، وهو القيمة النوعية والتركيز على تجربة فريدة للمتعاملين، نظرًا لأهميتها.

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التسوق السري يعد عنصرًا أساسيًا في عجلة تحسين خدمة العملاءوأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التسوق السري يعد عنصرًا أساسيًا في عجلة تحسين خدمة العملاء، كما ستعرض نتائج التسوق السري للاستشاريين والمدربين موقفًا حقيقيًا؛ الأمر الذي يسهم في تطبيق حلول تحسن فعالة للخدمات المقدمة، وبالتالي يتسنى للمؤسسات رؤية نتائج هذا التحسن بسرعة.ولفت إلى أنَّ الهدف من الجائزة، يتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن المصري، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الموظفين مواطنون في المقام الأول، مؤكدًا أهمية أن تكون الخدمات التي يجري الحصول عليها أو المعاملات التي تتم مع الدولة، تتم بشكل يلبي أفضل المعايير.جائزة مصر للتميز الحكومي ستمنح للمؤسسات طبقا للمعايير والتقييموأردف أن جائزة مصر للتميز الحكومي، ستمنح للمؤسسات طبقا للمعايير والتقييم الذي سيضعه المتسوق السري، متابعا أن الهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن المصري، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الموظفين هم مواطنون في المقام الأول.