أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دفع العمل بمشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، والذي يشمل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم، لخدمة مدن "6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر"، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تلبية التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه، وزيادة وانتظام الضغوط بالمناطق الحديثة.
جاء ذلك خلال متابعة الوزير، الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تشملان تنفيذ "بئري توزيع فرعى - 20 مروق مياه - 58 مرشح رملى - عنبري الطلمبات المرشحة - عنبري المولدات - عنبري طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة"، بجانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.
وأضاف الوزير، أن مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، يُعد أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، حيث سيتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتلبية النمو العمراني بمدن أكتوبر، بجانب زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب.
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التعليقات على وزير الإسكان يتابع موقف توسعات محطة تنقية مياه الشرب بـ 6 أكتوبر
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