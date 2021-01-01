فيديو انتشر بشكل كبير، وتداوله عدد من المتابعين عبر السوشيال ميديا، بطلها طفل عمره 4 سنوات، يتحدث بطلاقة وهو يحكي قصص الأنبياء، إذ يجلس أمام الكاميرا التي يوجد خلفها والداه، ويبدأ في سرد القصص بعد أن تعلمها من أبويه، اللذين يساعداه على استيعاب الأقاويل التي يتفوه بها.
انتشرت فيديوهات للطفل مالك محمد السيد، على نطاق واسع، فهو يعتبر أصغر مقدم محتوى في مصر، أعجب به الجميع بسبب غرابة المشهد.
وجد محمد السيد، والد «مالك»، حب ابنه للاستماع إلى القصص التي ترويها والدته، وخاصة القصص الدينية، وبدأ الطفل بفتح موقع الفيديوهات «يوتيوب»، لمشاهدة قصص الأنبياء عليه، وجاءت الفكرة في خاطر والدته، وهي تقديم المحتوي الديني على مواقع التواصل الاجتماعي.
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التعليقات على عنده 4 سنين ويحكي قصص الأنبياء بطلاقة: «مالك» أصغر يوتيوبر في مصر
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