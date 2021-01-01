وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم بجامعة عين شمس على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط ليصبح كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما تم تحديثه ببرامج الكلية الفترة الماضية والتي يأتي على رأسها برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي.
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم على اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات بنظام الساعات المعتمدة والتي تضم العديد من أوجه التطوير التي تأتي لمواكبة التطورات العالمية التي يشهدها مجال الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ولمضاهاة كبرى كليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي الدولية، وذلك طبقًا لمعايير الجودة العالمية.
كما وافق أيضًا المجلس الأعلى للجامعات اليوم على بدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه من الداخل والخارج وللطلاب الوافدين بكلية الحاسبات والمعلومات، ويعد ذلك انطلاقة جديدة للكلية حديثة النشأة والتي استطاعت خلال سنوات قليلة بناء الهيكل الأكاديمي اللازم لبدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه.
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التعليقات على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مسمى كلية الحاسبات بدمياط
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