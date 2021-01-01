آداب عين شمس تنظم يوما تعريفيا لطلاب البرامج المتميزة



كلية الآداب بجامعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس



نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم لقاء تعريفيا بطلاب البرامج المتميزة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .



تتضمن برامج : التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس ) ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.



ورحب كل من ا.د مصطفي مرتضى عميد الكلية ، ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد متمنيين لهم النجاح والتقدم، كما شجعاهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة ، والانخراط في الحياة الجامعية مع ضرورة الاهتمام بحضور المحاضرات والتجاوب مع الأساتذة أثناء الشرح لاعتماد الدراسة على الجانب العملى أكثر من النظرى وفقا للوائح المعلنة .

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وقال عميد الكلية : إن هناك تواصل شبه يومي مع كل الطلاب سواء بالمرور اليومي او بتلقي استفساراتهم عبر جميع وسائل التواصل ومن خلال وكيلة الكلية .