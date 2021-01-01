كارتيرون يرفض تعيين مدرب عام في جهاز الزمالك



كارتيرون كارتيرون

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تعيين مدرب عام فى الجهاز الفني للفريق خلال الوقت الحالي على الرغم من وجود أكثر من اسم.



وقال شادي محمد فى برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" لا يوجد تفكير فى عقل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تخص تعيين مدرب عام، هو يرفض ذلك.



برنامج أوضة اللبس سوف يتم عرضة بداية من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشر مساء حتى الواحدة صباحا.

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وقرر كارتيرون أن يخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين، الأولى في الثالثة والنصف عصرا، والثانية في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريبه في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.ويستعد الزمالك للقاء إنبي المقرر له مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عوادخط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافيخط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحيخط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.