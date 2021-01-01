شهد الجزائر والمغرب وتونس، في الساعات القليلة الماضية، فيضانات عارمة ضربت معظم محافظات البلدان الثلاثة.
وعلى امتداد الساعات الماضية، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى فيضان أودية ما تسبب في مصرع شخصين في تونس، وامرأة في الجزائر، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والمنشآت.
وقال الحاكم المحلي لمنطقة تالة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنه تم العثور على جثة أحد الشابين على بعد 8 كيلومترات من مكان جرف السيارة، ليتم العثور أيضا على على جثة الشاب الآخر قبل ساعات.
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التعليقات على فيضانات عارمة تجتاح الجزائر وتونس والمغرب .. شاهد
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