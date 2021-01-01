فيضانات عارمة تجتاح الجزائر وتونس والمغرب .. شاهد



فيضانات عارمة فيضانات عارمة

شهد الجزائر والمغرب وتونس، في الساعات القليلة الماضية، فيضانات عارمة ضربت معظم محافظات البلدان الثلاثة.



وعلى امتداد الساعات الماضية، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى فيضان أودية ما تسبب في مصرع شخصين في تونس، وامرأة في الجزائر، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والمنشآت.



وقال الحاكم المحلي لمنطقة تالة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنه تم العثور على جثة أحد الشابين على بعد 8 كيلومترات من مكان جرف السيارة، ليتم العثور أيضا على على جثة الشاب الآخر قبل ساعات.

قد يعجبك أيضا...

وفي الجزائر، هطلت الأمطار بغزارة على معظم المحافظات، مخلفة وفاة واحدة وحالة من الإرباك في العاصمة وعددا من المناطق التي شهدت جريان مياه الأودية.ولقيت سيدة تبلغ من العمر 58 سنة حتفها، في الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة، ليلة السبت، بينما لا يزال زوجها مفقودا، وتواصل مصالح الحماية المدنية البحث عنه، وفق ما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية.وقالت الصحيفة، إنه "بحسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، قامت وحداتها في محافظة الجزائر بعملية بحث عن شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه وادي سحاولة".https://www.youtube.com/watch?v=jbfkiF72EuM&feature=emb_title