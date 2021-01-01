انفرد برنامج “أوضة اللبس” المذاع على قناة النهار ومقدمه شادي محمد بقيمة المخالفات المالية على اتحاد الكرة المصري.
وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار إن هناك مخالفات مالية على اتحاد الكرة بقيمة مليار و400 مليون جنيه، بالمستندات.
وأضاف: “مليار و400 مليون رقم كبير، ولا يوجد أحد فوق القانون، ولا أحد فوق الحساب”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شادي محمد: قيمة المخالفات المالية على اتحاد الكرة مليار و400 مليون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق