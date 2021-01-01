شادي محمد: قيمة المخالفات المالية على اتحاد الكرة مليار و400 مليون

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صورة الخبر: اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

انفرد برنامج “أوضة اللبس” المذاع على قناة النهار ومقدمه شادي محمد بقيمة المخالفات المالية على اتحاد الكرة المصري.

وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار إن هناك مخالفات مالية على اتحاد الكرة بقيمة مليار و400 مليون جنيه، بالمستندات.

وأضاف: “مليار و400 مليون رقم كبير، ولا يوجد أحد فوق القانون، ولا أحد فوق الحساب”.

برنامج أوضة اللبس سوف يتم عرضة بداية من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشرة مساء حتى الواحدة صباحا.

المصدر: elbalad

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