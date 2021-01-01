تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد في مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا .
كما تأهل فريق الهلال السوداني إلي دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد الفوز علي ريفرز يونايتد النيجيري.
وصعد فريق حورويا الغيني لدور المجموعات بعد الفوز علي الملعب المالي بهدفين مقابل هدف.
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التعليقات على 14 فريقا تصعد لـ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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