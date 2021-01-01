للموز العديد من الفوائد العلاجية لجميع الفئات العمرية، فبالنسبة للرجال قد يوفر الموز العديد من المزايا والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، كما أن الموز مليء بالكثير من الفوائد الصحية مثل الفلافونيدات، الفينولات، الأمينات الحيوية، الكاروتينات، الفيتوستيرول، الفيتامينات (مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12) والمعادن (مثل البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم ، النحاس)، إلى جانب الألياف الغذائية، الكولين والفولات.
1. قد يعزز المزاج
ووفقًا لدراسة، يحتوي الموز الأصفر الناضج وغير الناضج على حوالي 18.5 نانوغرام / غرام و 31.4 نانوغرام / غرام من السيروتونين أيضًا، ويحتوي قشر الموز على مستويات أعلى من السيروتونين مقارنةً باللب، وقد يساعد استهلاك الموز في تحسين مستويات السيروتونين في الدماغ والذي بدوره قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية للشخص، وقد يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية لدى الرجال، كما قد يساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية لتحسين الرغبة الجنسية.
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التعليقات على للرجال.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة موز خلال اليوم
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