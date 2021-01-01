للرجال.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة موز خلال اليوم



فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة موز فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة موز

للموز العديد من الفوائد العلاجية لجميع الفئات العمرية، فبالنسبة للرجال قد يوفر الموز العديد من المزايا والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، كما أن الموز مليء بالكثير من الفوائد الصحية مثل الفلافونيدات، الفينولات، الأمينات الحيوية، الكاروتينات، الفيتوستيرول، الفيتامينات (مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12) والمعادن (مثل البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم ، النحاس)، إلى جانب الألياف الغذائية، الكولين والفولات.



1. قد يعزز المزاج

ووفقًا لدراسة، يحتوي الموز الأصفر الناضج وغير الناضج على حوالي 18.5 نانوغرام / غرام و 31.4 نانوغرام / غرام من السيروتونين أيضًا، ويحتوي قشر الموز على مستويات أعلى من السيروتونين مقارنةً باللب، وقد يساعد استهلاك الموز في تحسين مستويات السيروتونين في الدماغ والذي بدوره قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية للشخص، وقد يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية لدى الرجال، كما قد يساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية لتحسين الرغبة الجنسية.





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2. علاج الشعر وفروة الرأستحدثت دراسة عن استخدام العلاجات الطبيعية لعلاج أمراض الشعر وفروة الرأس مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر من بين العديد من العلاجات العشبية، ويعتبر الموز أحد هذه العلاجات لما يحتويه من مضادات أكسدة ومغذيات حيوية أيضًا نظرًا لأن تساقط الشعر منتشر بشكل كبير عند الرجال، فإن استهلاك الموز قد يثير الدهشة في نمو شعرهم.3. قد يوفر طاقة فورية للرياضيينيمكن أن يكون الموز مصدرًا غنيًا وفعالًا من حيث التكلفة للطاقة لرياضيين التحمل، وذلك لأن استهلاك حوالي موزة متوسطة الحجم (∼118 جم) يمكن أن توفر العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين B6 ، كل ذلك يساعد على توفير كميات عالية من الطاقة أيضًا حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة على توفير التغذية والدعم الخلوي بعد التمرين الطويل والمكثف وقد تساعد في إصلاح الخلايا.