القبض على بريطاني هاجم شرطيا وعدد من السائقين بالسيف| فيديو



بريطاني هاجم شرطيا وعدد من السائقين بالسيف بريطاني هاجم شرطيا وعدد من السائقين بالسيف

كشف فيديو صادم، التقط لشخص مسلح، يحمل سيفا حادا في وجه شرطي وسائقي السيارات؛ بعد دخوله في مشاجرة مع رجلين آخرين مساء يوم الجمعة الماضي، في أحد المقاطاعات البريطانية.







ويوضح الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، الرجل يحمل سيف ساموراي ضخم، في منطقة كرولي أمام عشرات السيارات، وهو يمشي على الطريق.

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وتلقت الشرطة تقاريرا عن رجل يحمل سلاحا، ووصل إلى مكان الحادث بعد الساعة 7.30 مساء الجمعة.وقالت شرطة ساسكس إن شخصين أصيبا في الحادث الذي وقع على طريق هورشام، فيما تم اعتقال الرجل بعد صعقة بمسدس كهربي.وقالت الشرطة، إن الشخص المضبوط طعن شخصين، فيما أفادت الصحيفة بأنه تم نقل الشخصين إلى المستشفى بإصابات خطيرة.وأظهرت اللقطات المصورة، الرجل وهو يلوح بالسلاح في الهواء، بينما كان يقترب من عدة سيارات.وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عامًا باستخدام صاعق كهربائي، وأخذوا سلاحه، للاشتباه في محاولته القتل.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/10/24/5226625602616970597/636x382_MP4_5226625602616970597.mp4