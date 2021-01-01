إعصار "ريك" يضرب المكسيك وتحذيرات من وقوع فيضانات مدمرة

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إعصار "ريك" يضرب المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأحد، إن إعصار ريك اقترب من سواحل المكسيك، ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية شمال البلاد.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كان إعصار ريك يقع على بعد 210 كم جنوب مدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.

وقدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الاعصار ريك سيزداد قوة مع اقترابه من الساحل وجلب عواصف تهدد الحياة ورياح قوية جدا على امتداد سواحل المكسيك.

كان من المتوقع أن يصل هطول الأمطار في بعض المناطق إلى 20 بوصة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية.

حذرت السلطات في جيريرو من أن الأمواج في منطقة أكابولكو وشمالًا قد تصل إلى ارتفاع يتراوح بين 3 و 4 أمتار.

قال مسؤول حكومي لـ Televisa News، إن الأماكن الساحلية لولايات جيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وناياريت فتحت ملاجئ في مناطق يتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة.

المصدر: رويترز

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