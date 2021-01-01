انتبه.. نقص هذه الفيتامينات يصيبك بالأرق



الأرق الأرق

النوم ضروري للحفاظ على الصحة وتعزيزها، والأرق هو اضطراب نوم شائع يعاني فيه الشخص من صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا أو كليهما.



هناك العديد من أسباب الأرق، بما في ذلك نقص بعض الفيتامينات والمعادن، والذي غالبًا ما يمر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد.



وفقًا للدراسات التجريبية، قد تؤثر المغذيات الدقيقة والكبيرة على الناقلات العصبية أو المواد الكيميائية للإشارات العصبية للدماغ، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين، وقد تسبب الحرمان من النوم أو ضعف النوم عند اكتشاف نقص في الجسم.

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ويمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على كل من الظروف الصحية الجسدية والعقلية لدى الأشخاص، وقد يؤدي بهم إلى مخاطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب ومتلازمة التمثيل الغذائي والسرطان، وفي النهاية ارتفاع مخاطر الوفاة.وفي هذه المقالة، سوف نناقش أن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يسبب الأرق.1. فيتامين دأظهرت دراسة أن نقص فيتامين (د) مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة باضطرابات النوم مثل ضعف جودة النوم أو قصر مدة النوم أو النعاس، وتضيف أن هناك العديد من مستقبلات فيتامين (د) التي يتم التعبير عنها في مناطق الدماغ مثل منطقة ما تحت المهاد التي تساعد تنظيم الدورة اليومية أو دورة النوم والاستيقاظ، عندما ينخفض ​​فيتامين (د) في الجسم، يزداد خطر الإصابة باضطرابات النوم، بينما تقل المخاطر عندما تكون الكمية عالية.الأطعمة الغنية بفيتامين د: السلمون وصفار البيض والجبن والفطر والمأكولات البحرية.2. فيتامين أدراسة تربط بين نقص فيتامين أ وقصر النوم بين الناس من جميع الفئات العمرية، تقول إن التركيز المنخفض من الكاروتينات (أصباغ نباتية طبيعية تتحول إلى فيتامين أ في الجسم) في الدم يمكن أن يتسبب في زيادة احتمالات النوم القصير.تضيف الدراسة أن مكملات فيتامين (أ) يمكن أن تقلل من نقص هذا الفيتامين من 55 إلى 44 في المائة ومن 45 إلى 30 في المائة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 سنة و 51-99 سنة.الأطعمة الغنية بفيتامين أ: الجزر وأعضاء اللحوم واللفت والبطاطا الحلوة والمشمش والطماطم.