كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها، مع ملاحظة أن الميزات الجديدة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android وiOS.
وفي وقت سابق، طرح واتس آب إمكانية زيادة سرعة الرسائل الصوتية، فيما طالب العديد من المستخدمين بمعاينة الرسالة الصوتية قبل إرسالها، وقد حقق واتس آب أخيرًا شوق المستخدمين، ويمكنك الآن سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها. يمكنك أيضًا اختيار حذفه أو إرساله.
يمكن أيضًا زيادة سرعة تشغيل الرسائل الصوتية على واتس آب، وبمجرد تلقي رسالة صوتية، ستتمكن من الاستماع إليها بسرعة أعلى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل.. مفاجأة جديدة من واتساب بشأن الرسائل الصوتية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق