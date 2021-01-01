

مواصفات وأسعار الهاتفين Infinix Hot 11 وHot 11s مواصفات وأسعار الهاتفين Infinix Hot 11 وHot 11s

في شهر سبتمبر الماضي قامت شركة إنفينيكس بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Infinix Hot 11 وHot 11s مع مواصفات أكثر تقدما من الموجودة في سلسلة Hot 10 Series التي وصلت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، حيث تأتي الهواتف الجديدة مع شاشة أفضل ودقة تصوير أعلى وبطارية أكبر ومعالج أفضل بالإضافة إلى مواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات إنفينيكس هوت 11

الهاتف Hot 11 العادي يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2408×1080 بكسل وبجودة FHD+، ويضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ولم يتم الكشف عن تفاصيل الكاميرا الثانية ولكن نتوقع أن تكون كاميرا مسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويوجد بجانبها فلاش LED رباعي.



الهاتف Infinix Hot 11

يتم تشغيل الهاتف Infinix Hot 11 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G70 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 2EEMC2، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم XOS 7.6، ويتوفر مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5200 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في إمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD التي يتم تركيبها في منفذ مخصص مع دعم مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ومكبرات صوت مزدوجة كما أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM.سعر الهاتف Infinix Hot 11الهاتف Infinix Hot 11 متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي بسعر يبلغ حوالي 128 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.مواصفات هاتف إنفينيكس هوت 11 إسيتوفر هذا الهاتف الجديد من إنفينيكس مع شاشة IPS LCD حجمها 6.78 بوصة وبدقة 2480×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز وتوجد عليها طبقة حماية من فئة NEG Dinorex T2X‑1، بالإضافة إلى أنه يتوفر بمعالج MediaTek Helio G88 الجديد المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بجانب 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، والهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم XOS 7.6.يحتوي الهاتف Infinix Hot 11s على 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.6 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق (الكاميرات الخلفية تحتوي بجانبها على فلاش LED رباعي وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية)، بالإضافة إلى أن هاتف Hot 11s يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED ثنائي وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وعلاوة على ذلك البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، كما أن الهاتف يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية (حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري microSD في نفس الوقت) ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت مزدوجة والراديو FM.سعر الهاتف Infinix Hot 11sسعر الهاتف Infinix Hot 11s يبلغ حوالي 151 دولارا أمريكيا، مع العلم بأنه متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي في العديد من الأسواق حول العالم.