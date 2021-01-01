اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف Google Pixel من وجود مشكلات في هواتفهم بعد تثبيت أحدث نظام تشغيلى من شركة جوجل للهواتف وهو نظام أندرويد 12 الذى تم الإعلان عنه رسميا للمرة الأولى منذ أيام قليلة.
وبحسب موقع PhoneArena فإن مستخدمي هواتف Google Pixel قاموا بتقديم شكاوى عديدة على صفحة الدعم الرسمي على جوجل، ألبرزها تعطل تطبيقات الهواتف الخاص بهم مباشرة بعد تثبيت أندرويد 12 .
كما واجه مستخدمو هواتف Pixel 4a نفاد البطارية بشكل كبير، بالإضافة إلى إعادة التشغيل المستمرة للهواتف لبضع ساعات إلى جانب بطء شديد في التمرير لإلغاء القفل.
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التعليقات على مشكلات خطيرة في هواتف Google Pixel بعد تثبيت أندرويد 12
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