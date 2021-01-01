كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق Galaxy A53 من الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيكون الهاتف خليفة لهواتف Galaxy A52 و A52s التي تم إصدارها في شهر أغسطس الماضي.
وبحسب موقع GSMArena فإنه تم تسريب ألوان هاتف Galaxy A53 القادم من سامسونج، حيث سيأتى الهاتف ب 4 ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق الفاتح والبرتقالي.
وسيصدر هاتف Galaxy A53 شاشة بقياس 6.7 بوصة ، بودة عرض FullHD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار.
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التعليقات على تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53
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