

تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53 تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق Galaxy A53 من الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيكون الهاتف خليفة لهواتف Galaxy A52 و A52s التي تم إصدارها في شهر أغسطس الماضي.



وبحسب موقع GSMArena فإنه تم تسريب ألوان هاتف Galaxy A53 القادم من سامسونج، حيث سيأتى الهاتف ب 4 ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق الفاتح والبرتقالي.



وسيصدر هاتف Galaxy A53 شاشة بقياس 6.7 بوصة ، بودة عرض FullHD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.وسيحتوى هاتف Galaxy A53 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 11.