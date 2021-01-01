

هونر تطلق نسخة جديدة من Honor Play5 بمواصفات متميزة هونر تطلق نسخة جديدة من Honor Play5 بمواصفات متميزة

تطلق شركة هونر الصينية نسخة جديدة من هاتف Honor Play5 غدا 25 أكتوبر، تسمى Honor Play5 Vitality حيث تحتوى النسخة الجديدة من الهاتف على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة بسعر مناسب.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Honor Play5 Vitality يأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.53 بوصة توفر دقة شاشة Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع نوتش على شكل قطرة ماء أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتى بدقة 16 ميجابكسل.



ويقدم هاتف Honor Play5 Vitality كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED .

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ويحتوى هاتف Honor Play5 Vitality على بطارية سعة 3800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 10 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic UI 4.0 .ويعمل هاتف Honor Play5 Vitality بمعالج من نوع Dimensity 800U من شركة ميديا تيك، مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128/256 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية.