شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، على الرغم من ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية حيث بلغ كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى ما بين 28 الى 29 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 31 إلى 33 جنيها حسب المنطق.
كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 37 إلى 39 جنيها للكيلو و بلغ سعر المستهلك من 41 إلى 43 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها سعر الكيلو للمستهلك .
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97%من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
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التعليقات على استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 أكتوبر
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