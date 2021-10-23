

استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 أكتوبر استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 أكتوبر

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، على الرغم من ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية حيث بلغ كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى ما بين 28 الى 29 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 31 إلى 33 جنيها حسب المنطق.



كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 37 إلى 39 جنيها للكيلو و بلغ سعر المستهلك من 41 إلى 43 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها سعر الكيلو للمستهلك .



من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97%من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

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وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عام تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشآة داجنة خالية من انفلونزا الطيور مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعما للاقتصاد الوطني .وأوضح الدكتور محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبير من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.وتابع يتم تحديد أماكن استثمار الدواجن بناءا على خريطة استثمارية يتم تحديدها مع المحافظين حتى نستطيع التوسع في الإنتاج الداجني فيها حيث تصل الاستثمارات الحالية إلى حوالي 100مليار جنيه من أجل المحافظة على الاكتفاء الذاتي والتصدير في ظل الزيادة السكانية.