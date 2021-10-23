بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح بيض المائدة بأسعار تنافسية أقل من السوق الخارجي حوالى 20% وذلك اعتبارا من الغد، حيث قامت القابضة للصناعات الغذائية، بالاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بضخ كميات من سلعة البيض إلى المجمعات الاستهلاكية، لبيع الكرتونة بسعر 48 جنيها، لتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعا مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لوضع آليات جديدة لتسعير سلعة بيض المائدة، وبحث سبل طرحه بأسعار تناسب إمكانيات الاسرة المصرية ، خاصة وأن الطلب يزيد على سلعة البيض خلال الموسم الدراسي.
وأرجع تجار و منتجي الدواجن أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض معدل الانتاج مقارنة بالعام الماضي رغم زيادة تكلفته،حيث ارتفعت أسعار الخامات عالميا، الذرة قفزت من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، والصويا من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن .
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التعليقات على بتخفيض 20%.. التموين تبدأ طرح كميات من «البيض» في الأسواق
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