

6 نصائح للعناية بالبشرة بعد الاستحمام لمرضى الأكزيما.."الترطيب أساسي" 6 نصائح للعناية بالبشرة بعد الاستحمام لمرضى الأكزيما.."الترطيب أساسي"

الأكزيما هي حالة جلدية شائعة جدًا، يؤدي إلى ظهور حكة في الجلد، والإحمرار، والجفاف، وتحدث الإكزيما في أغلب الأحيان عند الأطفال، ولكنها قد تصيب البالغين أيضًا. من المهم أن تحافظين على بشرتك نظيفة ورطبة عندما تكون مصابة بالأكزيما، وعلى الرغم من أهمية الاستحمام للحفاظ على نظافة بشرتك، إلا أنهما قد يؤديان أيضًا إلى جفاف الجلد.



يمكن أن يسبب الجلد الجاف تهيجًا ويؤدي إلى نوبات تهيج الأكزيما، ومع ذلك، هناك طرق للاستحمام عندما تكونين مصابة بالأكزيما والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك مع الحفاظ على نظافتك.



فى التقرير التالى يوضح موقع "Health Line " بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من الدش أو الحمام إذا كنتِ مصابة بالاكزيما:

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1. ضعى المرطب بعد الحماممن المهم ترطيب بشرتك بمجرد خروجك من الحمام، لذلك من الأفضل أن يكون لديك مرطب جاهز وانتظارك، و يمكنك وضعه بجانب الدش أو حوض الاستحمام الخاص بك لتطبيقه بمجرد الانتهاء، يمكنك أيضًا الحصول على أي علاجات موصوفة جاهزة.2. تجنبى درجات الحرارة المرتفعةقد يؤدي الماء الساخن جدًا إلى تجريد الجلد من الزيوت، مما يجعله جافًا ويزيد الأعراض سوءًا، ومن الأفضل استخدام الماء الفاتر للاستحمام.3. الحد من الاستحمام لمدة 10 دقائقمن الجيد أن تقصرى وقت الاستحمام على 10 دقائق تقريبًا، فالبقاء في الماء لفترة أطول يمكن أن يجفف بشرتك.4. استخدمى الصابون والشامبو المعتدلأفضل منتجات العناية بالبشرة للإكزيما هي تلك الخالية من الأصباغ والروائح، وهذه المكونات قد تهيج بشرتك، و بدلًا من ذلك، ابحثى عن صابون البشرة الخفيف أو الحساس .5. تجنبى منتجات التقشيريمكن أن تكون المقشرات وغسولات تقشير الجسم الأخرى قاسية جدًا ومزعجة لبشرتك، وهذا قد يساهم في تفاقم المشكلة.6. استخدمى يديكيمكن أن تؤدي المناشف واللوفة والإسفنج وغيرها من المنتجات المستخدمة في الاستحمام أو الحمام إلى تهيج بشرتك، لذلك فإن استخدام يديك هو خيار ألطف.