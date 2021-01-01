

الرجيم ما ينفعش من غير طرد السموم.. 5 مشروبات ديتوكس لخسارة الوزن بسهولة الرجيم ما ينفعش من غير طرد السموم.. 5 مشروبات ديتوكس لخسارة الوزن بسهولة

عند التفكير في اتباع نظام رجيم لخسارة الوزن، من الأفضل اللجوء إلى مشروبات التخلص من السموم المصنوعة من الفواكه والخضراوات والأعشاب التي يطلق عليها اسم ديتوكس، والتي تساهم في طرد السموم الموجودة في الجسم، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتطهير الأمعاء، فضلًا عن كونها تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وإليك 5 مشروبات ديتوكس نقلًا عن موقع "stylecraze".



رجيم الديتوكس



1. الشاي الأخضر والليمون

الشاي الأخضر هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة، أي البوليفينول الغذائي الذي يظهر تأثيرات مضادة للسمنة، وقد أظهرت دراسة أجريت على الفئران (على نظام غذائي غني بالدهون) أن بوليفينول الليمون من مستخلص قشر الليمون يقلل بشكل كبير من زيادة الوزن.

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المكوناتماء1 كيس شاي أخضر½ ليمونةالشاي الأخضر والليمونالطريقةاغلي كوبًا من الماء وضع كيس شاي أخضر فيه.أضف عصير الليمون.اشربه وهو لا يزال ساخنًا.2. العسل والليمون والزنجبيلاقترحت دراسة أجرتها جامعة ولاية سان دييغو على الفئران أن العسل قد يقلل من زيادة الوزن والسمنة.المكونات½ ليمون1 ملعقة كبيرة عسل½ بوصة من جذر الزنجبيل1 كوب ماء دافئالعسل والليمون والزنجبيلالطريقةسخن كوب من الماء. لا تغليه.استخدم الهاون والمدقة لسحق جذر الزنجبيل.أضف عصير الليمون والزنجبيل المسحوق والعسل إلى كوب من الماء الدافئ.اشربه وهو لا يزال دافئًا.3. ماء الليمون والخيار للتخلص من السمومالخيار هو غذاء منخفض السعرات الحرارية مع نسبة عالية من الماء (95.2٪ ماء). لقد وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، هو إجراء فعال لتحسين فقدان الوزن، وهذا المشروب واحدًا من أكثر مشروبات التطهير شيوعًا لزيادة الطاقة والتمثيل الغذائي.المكونات1 ليمون1 خيارأوراق النعناعقليل من الملحماءماء الليمون والخيار للتخلص من السمومالطريقةنقطع الليمون إلى شرائح وقطع الخيار.ضع القطع في البرطمان.أضف القليل من أوراق النعناع ورشة ملح.صب الماء في الزجاجة.اشرب هذا الماء طوال اليوم.4. الأناناس عصير الليمونكشفت دراسة أجريت على الفئران في نظام غذائي غني بالدهون أن عصير الأناناس يحفز تنظيم أكسدة الأحماض الدهنية عن طريق تنظيم الجينات الجزيئية. وبالتالي، لديه القدرة على تقليل زيادة الوزن والسمنة.المكونات1 كوب أناناس مفرومعصير ليمونة واحدة1 ملعقة صغيرة شراب القيقب½ ملعقة صغيرة فلفل حريفقليل من الملحالأناناس عصير الليمونالطريقةضع الأناناس المفروم في الخلاط ودعيه يدور.صب العصير في كوب.أضف عصير الليمون وشراب القيقب والفلفل الحار والملح.يقلب جيدا.5. عصير برتقال وجزرالجزر غني بالبيتا كاروتين ومليء بالألياف، والأطعمة الغنية بالألياف تزيد من الشبع (الشعور بالامتلاء) وتقلل من الجوع، ويمكن أن يساعد هذا في تقليل تناول الطعام، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.البرتقال مليء بفيتامين سي، ويمكن أن يساعد تناول كمية كافية من هذا الفيتامين في أكسدة ما يصل إلى 30٪ من الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية المعتدلة، وبالتالي، قد يساعدك على إنقاص الوزن.عصير برتقال وجزرالمكونات1 برتقالة1 جزرة1 ملعقة كبيرة عسلاوراق الكزبرةماءثلجالطريقةقطّع الجزر إلى شرائح وقشر البرتقال. قطعها وقلبها في محضر الطعام.نضيف ملعقة كبيرة من العسل ونضع بعض أوراق الكزبرة.أضف القليل من الماء. جربها.أضف الثلج قبل الشرب.