لسبب غريب ..فتاتان تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

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صورة الخبر: لسبب غريب ..فتاتان تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور
لسبب غريب ..فتاتان تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

شهدت محطة مترو أنفاق "جولديرز جرين" في عربة قطار على الخط الشمالي بلندن، واقعة غريبة، حيث قامت امرأتين بتحطيم زجاجة نبيذ على رأس امرأة، والسبب أنهما لم يحتملا نظرات إحدى السيدات لهن.

وتسبب الحادث في إصابة إحدى ركاب مترو الأنفاق في لندن بجرح عميق في جانب جبينها بعد الاعتداء الوحشي عليها من قبل امرأتين استفزتهما نظراتها المحدقة.

وبدأت المشكلة باتهامهن للمرأة بالتحديق فيهن وساءت الأمور بشكل عنيف بعد اقتراب إحداهن منها بزجاجة في يدها.
ونشرت الشرطة البريطانية صورًا لامرأتين، وأكدت بأنها تسعى لإلقاء القبض عليهن بسبب تورطهم في إصابة خطيرة لإحدى ركاب المترو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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