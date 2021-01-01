كشفت السلطات الأميركية تفاصيل مثيرة عن الحادث المأساوي الذي وقع في موقع تصوير فيلم في ولاية نيو مكسيكو، حيث قتل الممثل أليك بالدوين عن طريق الخطأ، مديرة التصوير، وأصاب مخرجا.
ونشرت محكمة أميركية أمس الجمعة طلب مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في، لإصدار مذكرة تفتيش، وهو ينص على أن المسدس كان واحدا من ثلاثة مسدسات تركتها المسؤولة عن الأسلحة في فريق تصوير فيلم الويسترن "راست"، هانا غوتيريز، على عربة أمام مبنى خشبي جرى فيه تصوير أحد المشاهد.
ووفقا لبيانات الشرطة، جاء مساعد المخرج، ديف هولز، إلى العربة وأخذ ذلك المسدس، دون أن يشتبه بأنه محشو برصاص حي، ونقله إلى بالدوين (63 عاما).
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التعليقات على تفاصيل مثيرة تكشف حقيقة ما حدث يوم "مأساة هوليوود"
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