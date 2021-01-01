

تفاصيل مثيرة تكشف حقيقة ما حدث يوم "مأساة هوليوود" تفاصيل مثيرة تكشف حقيقة ما حدث يوم "مأساة هوليوود"

كشفت السلطات الأميركية تفاصيل مثيرة عن الحادث المأساوي الذي وقع في موقع تصوير فيلم في ولاية نيو مكسيكو، حيث قتل الممثل أليك بالدوين عن طريق الخطأ، مديرة التصوير، وأصاب مخرجا.



ونشرت محكمة أميركية أمس الجمعة طلب مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في، لإصدار مذكرة تفتيش، وهو ينص على أن المسدس كان واحدا من ثلاثة مسدسات تركتها المسؤولة عن الأسلحة في فريق تصوير فيلم الويسترن "راست"، هانا غوتيريز، على عربة أمام مبنى خشبي جرى فيه تصوير أحد المشاهد.



ووفقا لبيانات الشرطة، جاء مساعد المخرج، ديف هولز، إلى العربة وأخذ ذلك المسدس، دون أن يشتبه بأنه محشو برصاص حي، ونقله إلى بالدوين (63 عاما).

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وأكدت الشرطة أن هولز لدى تسليمه المسدس إلى الممثل، طمأنه بأنه محشو برصاص فارغ، أو كما يسمى في عالم هوليوود.. مسدس بارد.وعندما ضغط الممثل خلال تصوير المشهد الزناد، أدى ذلك إلى إصابة مديرة تصوير الفيلم هاليانا هاتشينز (42 عاما) في الصدر، وإصابة المخرج جويل سوزا (48 عاما) الذي كان يقف بجانبها.هاتشينز توفيت لاحقا بعد الإصابة المميتة، بينما تشير الأنباء المحلية إلى أن سوزا خرج من المستشفى.ولفتت الملفات القضائية إلى أن غوتيريز بعد الحادث سحبت غلاف الرصاصة من المسدس وأحالت السلاح إلى الشرطة.