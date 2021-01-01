إيرادات إنتل تتراجع بسبب نقص مكونات صناعة الرقائق

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إيرادات إنتل تتراجع بسبب نقص مكونات صناعة الرقائق

تراجعت أسهم شركة "إنتل" بأكثر من 6% بعد إعلانها عن إيرادات أقل من المتوقع بسبب نقص مكونات صناعة الرقائق.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الشركة حققت إيرادات بنحو 18.1 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة بنحو 18.24 مليار دولار.

وعن توقعاتها للربع الحالي، قالت "إنتل" إنها تتوقع حوالي 18.3 مليار دولار إيرادات بالربع الرابع.

وتراجعت إيرادات الشركة من شرائح الكمبيوتر الشخصي، بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليار دولار.

المصدر: المدار

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