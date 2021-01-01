أعلن منصور، الوكيل الرسمي لشركة أوبل الألمانية في مصر، اليوم السبت، زيادة جديدة بقيمة 5 آلاف جنيه، على نسخة جراند لاند موديل 2022, وهي تنتمي لفئة سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv.
وتتوفر جراند لاند في السوق المحلي بسعر رسمي يبدأ من 470 ألف جنيه للفئة الأولى ELEGANCE, و520 ألف جنيه للفئة الثانية HIGH LINE , والفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً جاءت بسعر 550 ألف جنيه TOP LINE .
تأتي أوبل جراند لاند بمحرك 4 سلندر سعته 1600 سي سي مزود بشاحن تربو بقدرة 163 حصان, ويبلغ أقصي عزم للدوران 240 نيوتن/ متر, متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات, تتسارع السيارة من 0ـ100 خلال 9,4 ثوان, وسرعتها القصوي 200 كم, وتستهلك من الوقود 7 لتر لكل 100 كم, وتعمل بنظام الجر الأمامي.
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التعليقات على بعد الزيادة الأخيرة | تعرف على أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند 2022
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