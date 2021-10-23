

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسماك والجمبري، اليوم الأحد 24-10-2021، انخفاضاً في أسعار السمك البلطي مع استقرار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البلطي المزارع 2 سجل 17-20جنيها مقابل 17-21 جنيها للكيلو

البلطي المزارع 1 يتراوح الكيلو بين 21-24 جنيها مقابل 22-25 جنيها للكيلو.

البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

الفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.



البوري "1" تراوح بين 40-50 جنيها للكيلو.

البورى 2 تراوح الكيلو بين 25-35 جنيها.

البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو .

البربون " 2" 25-35 جنيها للكيلو.

المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو.

المرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري



الجمبرى الجامبو يتراوح بين 400 – 450 جنيها للكيلو.

الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو.

الجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو.

الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.

الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو.

الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.