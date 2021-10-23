انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

صورة الخبر: انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد
انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسماك والجمبري، اليوم الأحد 24-10-2021، انخفاضاً في أسعار السمك البلطي مع استقرار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار كالتالي:
البلطي المزارع 2 سجل 17-20جنيها مقابل 17-21 جنيها للكيلو
البلطي المزارع 1 يتراوح الكيلو بين 21-24 جنيها مقابل 22-25 جنيها للكيلو.
البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.
الفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

البوري "1" تراوح بين 40-50 جنيها للكيلو.
البورى 2 تراوح الكيلو بين 25-35 جنيها.
البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.
البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو .
البربون " 2" 25-35 جنيها للكيلو.
المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.
المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو.
المرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
أسعار الجمبري

الجمبرى الجامبو يتراوح بين 400 – 450 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو.
الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو.
الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.

المصدر: المدار

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انخفاض البلطي.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26933

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager